Медведев: я был расстроен, что стану второй ракеткой мира без хорошего результата, но теперь это заслуженно

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Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Марселе.
Медведев: я был расстроен, что стану второй ракеткой мира без хорошего результата, но теперь это заслуженно
  • Reuters

«Матч был очень упорным. Все решилось в последнем гейме, когда мне немного повезло с приёмами, а соперник чуть зажался. Но это теннис», — заявил Медведев после победы французом Пьером-Югом Эрбером в финале.

Он отметил, что по ходу турнира старался не думать о том, что станет второй ракеткой мира после публикации рейтинга ATP от 15 марта.

«Турнир был важнее. У меня был шанс обеспечить себе вторую строчку ещё в Роттердаме, если бы я дошёл до финала. Так что я был расстроен, что стану №2 без хорошего результата. Но в Марселе у меня был ещё один шанс, и теперь я чувствую, что это заслуженно», — добавил теннисист.

Медведев победил Эрбера в финале турнира в Марселе со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Для россиянина это первый выигранный в сезоне-2021 турнир.

Ранее сообщалось, что Рублёв и Карацев выиграли турнир ATP в Дохе в парном разряде.

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