«Лейпциг» не сумел обыграть «Айнтрахт» в Бундеслиге

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«РБ Лейпциг» сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.
«Лейпциг» не сумел обыграть «Айнтрахт» в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 1:1.

За «Лейпциг» на 46-й минуте отличился Эмиль Форсберг.

«Айнтрахт» ответил голом Даити Камада, забившего на 61-й минуте.

«Лейпциг» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и уступает лидирующей «Баварии» четыре очка. «Айнтрахт» с 44 очками — четвёртый.

В другом матче игрового дня «Байер» проиграл «Арминии» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Боруссия» победила «Герту» и поднялась на пятое место в Бундеслиге.

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