«Лейпциг» не сумел обыграть «Айнтрахт» в Бундеслиге
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 1:1.
За «Лейпциг» на 46-й минуте отличился Эмиль Форсберг.
«Айнтрахт» ответил голом Даити Камада, забившего на 61-й минуте.
«Лейпциг» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и уступает лидирующей «Баварии» четыре очка. «Айнтрахт» с 44 очками — четвёртый.
В другом матче игрового дня «Байер» проиграл «Арминии» (1:2).
Ранее сообщалось, что «Боруссия» победила «Герту» и поднялась на пятое место в Бундеслиге.