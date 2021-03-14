«Лейпциг» не сумел обыграть «Айнтрахт» в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» сыграл вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 1:1.

За «Лейпциг» на 46-й минуте отличился Эмиль Форсберг.

«Айнтрахт» ответил голом Даити Камада, забившего на 61-й минуте.

«Лейпциг» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и уступает лидирующей «Баварии» четыре очка. «Айнтрахт» с 44 очками — четвёртый.

В другом матче игрового дня «Байер» проиграл «Арминии» (1:2).

Ранее сообщалось, что «Боруссия» победила «Герту» и поднялась на пятое место в Бундеслиге.