«Боруссия» победила «Герту» и поднялась на пятое место в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над берлинской «Гертой» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.
«Боруссия» победила «Герту» и поднялась на пятое место в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Боруссии» принесли голы Юлиана Брандта, отличившегося на 54-й минуте, и Юссуфы Мукоко, забившего на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

На 80-й минуте «Герта» осталась вдесятером — прямую красную карточку получил Владимир Дарида.

«Боруссия», набрав 42 очка, поднялась на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» с 21 очком — 15-я.

Ранее сообщалось, что гол Левандовски помог «Баварии» победить «Вердер» в Бундеслиге.

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