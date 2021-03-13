Гол Левандовски помог «Баварии» победить «Вердер» в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» одержала победу над бременским «Вердером в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.
Гол Левандовски помог «Баварии» победить «Вердер» в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Бремене, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Баварии» принесли голы Леона Горецки, Сержа Гнабри и Роберта Левандовски.

«Вердер» ответил голом Никласа Фуллкруга.

«Бавария» с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» с 30 очками — 12-й.

В других матчах 25-го тура «Аугсбург» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:3), «Вольфсбург» разгромил «Шальке» (5:0), «Унион» победил «Кёльн» (2:1), а «Майнц» взял верх над «Фрайбургом» (1:0).

Ранее сообщалось, что Левандовски установил рекорд Бундеслиги по голам «Боруссии».

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