Экс-владелец «Спартака» отметил игру Соболева в матче с «Динамо»

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу лучшего игрока красно-белых в матче со столичным «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-владелец «Спартака» отметил игру Соболева в матче с «Динамо»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Очень неплохо сыграл Соболев — нагнетал, постоянно лез вперёд. Думаю, он вполне может поспорить с Максименко за звание лучшего игрока. Просто надежная игра Максименко уже становится обыденностью, когда он спасает по два-три раза за матч. А Соболев явно прогрессирует», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1, а Соболев отметился голом и результативной передачей. Красно-белые набрали 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее Червиченко заявил, что «Спартак» более решительно настроился на дерби, чем «Динамо».

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