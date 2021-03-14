Червиченко: «Спартак» более решительно настроился на дерби, чем «Динамо»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил победу над столичным «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Червиченко: «Спартак» более решительно настроился на дерби, чем «Динамо»
  • ©spartak.com

«Мне кажется, «Спартак» более решительно настроился на столичное дерби. Их прямой конкурент и извечный оппонент — армейцы — оступились в Туле. Спартаковцы воспользовались этой осечкой, вышли на игру с запредельным настроем, и смогли этот непростой матч выиграть», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

По его мнению, красно-белые были лучше на протяжении 75 минут игры, а у «Динамо» мало что получалось, хотя нельзя сказать, что «Спартак» показывал что-то сверхъестественное.

«Матч получился жестким, временами грубым, но с большим напряжением, как и должны проходить поединки между принципиальными соперниками», — сказал Червиченко.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1, набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее Червиченко назвал Квинси Промеса худшим из четырёх нападающих в «Спартаке».

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