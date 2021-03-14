Червиченко считает Промеса худшим из четырёх нападающих в «Спартаке»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре нападающего команды Квинси Промеса в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Динамо».
Червиченко считает Промеса худшим из четырёх нападающих в «Спартаке»
  • ©spartak.com

«Промес раскрутился всего один раз, правда, ему показалось, что ворота шире на пять метров, чем есть на самом деле. С каждым разом Квинси будет на поле всё меньше и меньше», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он также предположил, что появление Промеса в составе не является идеей тренерского штаба, так как этого игрока очень любит владелец клуба Леонид Федун.

«Идут услужливо навстречу, ставят дорогущую покупку на поле в ущерб игре. Из четырёх нападающих «Спартака» Промес худший. Лучший в команде Соболев, потом Ларссон, затем Понсе, а потом уже Промес. Будь сначала на поле Понсе, «Спартак» бы раньше вышел вперёд и победил бы увереннее», — добавил Червиченко.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1, набрал 41 очко и поднялся на второе место.

Промес перешёл в «Спартак» этой зимой из амстердамского «Аякса». Форвард выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом Российской премьер-лиги и победителем Суперкубка России.

Ранее Червиченко призвал проверить на детекторе лжи судей Сергея Лапочкина и Ивана Сиденкова.

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