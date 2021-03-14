Червиченко призвал проверить на детекторе лжи судей Лапочкина и Сиденкова

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу судей на матчах ФК «Ростов» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ростов» планомерно убивают в этом сезоне. Команда пишет различные жалобы, но какой в этом смысл? Им отвечают: «Судья допустил ошибку. Это футбол, мы ничего сделать не можем». Это великолепная версия. У людей сначала воруют три очка, а потом ещё три… Негодяя дисквалифицируют, но затем он выходит и продолжает «убивать» команду. Лапочкина и Сиденкова надо бы пригласить на детектор лжи. По результатам этой беседы либо открывать уголовное дело, либо же просто выгонять. Вспомните ситуацию с Еськовым! Прошло время, и на том же детекторе выяснилось, что он «убивал» «Ростов» в матче с «Уфой»! И вот снова! Давайте размышлять: человек, который отменяет стопроцентный гол, кто? Моё мнение: либо коррупционер, либо же дурак. Если дурак, то ему нечего делать в футболе. Если коррупционер — нужно посадить. Других вариантов, мне кажется, быть не может!» — сказал Червиченко «Чемпионату».

Бригада под руководством Сергея Лапочкина обслуживала матч 22-го тура РПЛ «Химки» — «Ростов» (1:0). В этом матче в ворота гостей был назначен спорный пенальти. Сами гости также претендовали на 11-метровый, однако арбитр не решился указать на точку. Также был отменён гол гостей из-за офсайда. Иван Сиденков на этом матче работал арбитром VAR.

Ранее Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать матч РПЛ с «Ротором».