Игнашевич высказался о слухах о своём возможной уходе из «Торпедо»

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Главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Сергей Игнашевич прокомментировал сообщения в СМИ о своём возможном уходе из команды.
Игнашевич высказался о слухах о своём возможной уходе из «Торпедо»
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«Я слышу оскорбления с трибун, но они никак на меня не влияют. На самом деле на поле есть вещи и важнее. С болельщиками говорить не хочу. Всё, что хотел, я уже сказал. Повторюсь, на поле у меня есть вещи важнее. Нужно решать эти проблемы», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».

Он отметил, что не считает что команда и тренерский штаб недорабатываю по ходу нынешнего сезона.

«Нашу работу определяет результат. Поскольку результата нет, мы работой недовольны. Давления со стороны руководства нет. Я уверен в своих силах. Зачем мне задумываться об отставке? У руководства есть механизмы. Ему решать – убрать меня или оставить. Всё в их руках», — добавил специалист.

По итогам 30 туров ФНЛ «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 54 очка, при этом команда не может победить на протяжении шести матчей к ряду.

Ранее в «Торпедо» прокомментировали информацию о возможном уходе Игнашевича.

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