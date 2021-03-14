В «Торпедо» прокомментировали информацию о возможном уходе Игнашевича

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Торпедо», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Денис Маслов прокомментировал сообщения в СМИ о возможном уходе из команды главного тренера Сергея Игнашевича.
В «Торпедо» прокомментировали информацию о возможном уходе Игнашевича
  • РИА Новости

«Отставка Игнашевича? Нет предпосылок для отставки. Мы идём на пятом месте из 22 команд. Не обращайте внимания на слухи. У нас есть цели на сезон, и мы стараемся их достичь», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, Игнашевич уже подавал в отставку, которая не была принята руководством клуба.

Игнашевич в связи с отсутствием лицензии Pro стал старшим тренером «Торпедо» летом 2019 года и только спустя год официально возглавил команду.

Ранее Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать матч РПЛ с «Ротором».

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