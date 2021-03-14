Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Лиллем»

«Монако» включил российского хавбека Александра Головина в стартовый состав команды на матч 29-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем».

Как сообщает пресс-служба клуба Головин выйдет на поле домашнего стадиона «Монако» — «Луи II» с первых минут встречи.

Для 24-летнего россиянина это станет пятым выходом в стартовом составе в 14 матчах нынешнего сезона. В активе Голоивна 4 гола и 6 голевых передач.

Игра состоится 14 марта и начнётся в 19:05 мск.

«Лилль» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 62 очками. «Монако» с 55 очками в активе — на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что «Лион» в компенсированное время ушёл от поражения в матче Лиги 1 с «Реймсом».