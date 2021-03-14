Гендиректор «Ротора» заявил, что не имеет информации о бойкоте «Ростовом» матча РПЛ

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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал новость о том, что ФК «Ростов» может бойкотировать матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградцами.
Гендиректор «Ротора» заявил, что не имеет информации о бойкоте «Ростовом» матча РПЛ
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«Мы верим лишь официальной информации, готовимся к матчу. Мы хотим сыграть с «Ростовом» и ждём игры в среду. Каждый клуб РПЛ по итогу каких-то матчей недоволен судейством. Это обычная практика, но каждый говорит и отвечает сам за себя. «Ростову» не легче от того, что признали отсутствие положения «вне игры». Обидно терять очки из-за судейских ошибок», — цитирует Sport24 Рекечинского. 

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» может бойкотировать матч РПЛ с «Ротором».

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