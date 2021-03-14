В «Локомотиве» отреагировали на избиение игрока юношеской команды клуба

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Московский «Локомотив» выступил с официальным заявлением по поводу избиение футболиста юношеской команды после матча Юношеской футбольной лиги — 2 (ЮФЛ-2) с «Чертаново».
В «Локомотиве» отреагировали на избиение игрока юношеской команды клуба
  • РИА Новости

«13 марта после матча ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» серьёзные травмы получил футболист нашей команды Максим Шнапцев. Несколько игроков соперника напали на него после матча. В данный момент ФК «Локомотив» совместно с правоохранительными органами разбираются в данном инциденте, изучая все его детали. Клуб намерен действовать в рамках российского законодательства и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести поступка. Футбол — это спорт для сильных и смелых мужчин, в нём есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле», — говорится в сообщении клуба.

Ранее в РФС отреагировали на информацию об избиении футболиста после матча ЮФЛ.

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