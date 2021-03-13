В РФС отреагировали на информацию об избиении футболиста после матча ЮФЛ

Российский футбольный союз (РФС) обратился к клубам «Чертаново» и «Локомотив» за разъяснениями по поводу инцидента после матча Юношеской футбольной лиги — 2 (ЮФЛ-2).

«В настоящий момент РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем инциденте после матча ЮФЛ-2 между командами «Локомотив» и «Чертаново». Подчеркнём, что Юношеская футбольная лига не место для агрессии и подобные случаи недопустимы», — приводит «Чемпионат» слова представителя службы коммуникаций РФС.

По информации издания, после матча игроки «Чертанова» избили защитника «Локомотива» Максима Шнапцева, получившего в результате инцидента сотрясение мозга и перелом.

Матч 17-го тура ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» состоялся 13 марта на «Сапсан Арене» и завершился победой хозяев поля со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что тренер «Алании» Гогниев дисквалифицирован на восемь матчей за толчок арбитра.