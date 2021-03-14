СМИ: «Манчестер Юнайтед» намерен предложить Сульшеру новый контракт с зарплатой €10 млн в год

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может получить предложение о продлении контракта.

Об этом сообщает Sunday Mirror. По информации источника, руководство клуба довольно работой 48-летнего норвежца и готово продлить его контракт с командой, который истекает в июне 2022 года. Сообщается, что по новому договору Сульшер будет получать €10 млн в год.

В нынешнем сезоне МЮ с 54 очками занимает второе место в АПЛ. Также манкунианцы дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матче сыграли вничью с «Миланом» (1:1).

Ранее Бруну Фернандеш был назван лучшим игроком года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков.