Бруну Фернандеш — лучший игрок года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признан лучшим игроком года в Английской премьер-лиге (АПЛ) по версии Федерации футбольных болельщиков.
Бруну Фернандеш — лучший игрок года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков
  • Reuters

Об этом сообщает официальный Twitter организации.

В нынешнем сезоне Бруно Фернандеш провёл за «Манчестер Юнайтед» 42 матча во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 14 результативных передач.

После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. На первом месте с 68 очками идёт «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче АПЛ.

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