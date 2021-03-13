Бруну Фернандеш — лучший игрок года в АПЛ по версии Федерации футбольных болельщиков
- Reuters
Об этом сообщает официальный Twitter организации.
В нынешнем сезоне Бруно Фернандеш провёл за «Манчестер Юнайтед» 42 матча во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 14 результативных передач.
После 28 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице. На первом месте с 68 очками идёт «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» в матче АПЛ.