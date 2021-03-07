«Манчестер Юнайтед» нанёс «Манчестер Сити» первое поражение в АПЛ с декабря

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Манчестере и завершилась в пользу номинальных гостей — 2:0.

На второй минуте Бруну Фернандеш с пенальти вывел «Юнайтед» вперёд, а на 50-й минуте второй мяч в ворота хозяев забил Люк Шоу.

Для «Сити» это поражение стало первым с декабря в чемпионате Англии. Кроме того, была прервана 15-матчевая победная серия «горожан».

«Манчестер Сити» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (54) находится на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» дома потерпел поражение от «Фулхэма» в АПЛ.