Главный тренер «Рейнджерс» высказался о возвращении Панарина на лёд

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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал возвращение в строй российского форварда Артемия Панарина.
Главный тренер «Рейнджерс» высказался о возвращении Панарина на лёд
  • AFP
  • © Kathryn Riley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Возвращение Панарина дало очень много положительных вещей. Не только на льду, но и в психологическом плане. На мой взгляд, наши ребята, безусловно, высоко его ценят. Артемий любим всеми как товарищ по команде, он действительно отличный партнёр. Парни по многим причинам очень хотели, чтобы он вернулся. И вот мы включили его в наш состав и внезапно получили больше куража и раскрепощённости», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

Панарин пропустил девять матчей «Нью-Йорка» из-за скандала, связанного с заявлением бывшего тренера хоккеиста Андрея Назарова. Экс-наставник «Витязя» утверждал, что в 2011 году Артемий избил девушку в Риге.

Ранее сообщалось, что передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Бостон» в НХЛ.

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