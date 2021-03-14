«Рейнджерс» анонсировали возвращение Кравцова
- AFP
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«До скорой встречи, Крави», — говорится в сообщении пресс-службы «Рейнджерс».
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах Континентальной хоккейной лиги, забросил 16 шайб и отдал восемь передач. «Трактор» завершил выступления в текущем чемпионате.
Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ-2018.
Ранее сообщалось, что передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Бостон» в НХЛ.