«Тампа» разгромила «Нэшвилл» в НХЛ, Василевский сделал 28 сейвов

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Нэшвилл Предаторз».

Матч, проходивший на «Амели-Арене» в Тампе, завершился со счётом 6:3 в пользу хозяев.

У победителей по шайбе забросили Тайлер Джонсон, Мэтью Жозеф, Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Блейк Коулман и Райан Макдона. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв записал на свой счёт результативную передачу, голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31.

У «Нэшвилла» отличились Александр Каррье, Эрик Хаула и россиянин Яков Тренин, на счету которого также результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» победил «Баффало» в НХЛ, Малкин отдал результативный пас.

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