Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Коламбусом» в НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» уступил «Коламбус Блю Джекетс».

Матч, проходивший на «Нэшнуайд-арене» в Коламбусе, завершился со счётом 4:3 (ОТ) в пользу хозяев.

За «Коламбус» забросили Макс Доми, Кэм Аткинсон, Ник Фолиньо и Зак Веренски, ставший автором победной шайбы в овертайме. У «Старз» отличились Эндрю Кольян, Андрей Секера и Денис Гурьянов.

Вратарь гостей Антон Худобин участия в матче не принимал. Его партнёр по команде Денис Гурьянов отметился одной заброшенной шайбой.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» в НХЛ.