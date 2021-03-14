Призёр Олимпийских игр объяснил, почему российские лыжники не дружат с норвежцами

Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский объяснил, почему российским лыжникам тяжело дружить с норвежцами.

«Возможно, проблема в том, что многие российские лыжники не говорят по-английски, в том числе Александр Большунов. Вот и остаётся общаться через онлайн-переводчик. Отсюда недопонимание. Люди просто не могут побеседовать тет-а-тет и обсудить какие-то нюансы. Но уважение присутствует, и это самое главное. Если один норвежец делает некрасивые заявления, это не значит, что все они такие», — заявил призёр ОИ в интервью RT.

Ранее Панжинский призвал аплодировать Большунову стоя.