Панжинский: Большунову остаётся лишь аплодировать стоя

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Серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский высказался о победе Александра Большунова в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине.

«Мне кажется, он успевает восстановиться после гонки, давая интервью журналистам на финише. А потом Большунов снова готов бежать. Действительно, он на высочайшем уровне прошёл все виды программы ЧМ, но за несколько дней полностью пришёл в себя. В субботу Саша выходил на старт свежим и бодрым. С каждым отталкиванием чувствовалась его заряженность на борьбу и победу. Организм Большунова настолько мощный, что остаётся лишь аплодировать стоя и снять шляпу перед его талантом», — заявил Панжинский в интервью RT.

Ранее Тихонов похвалил Большунова за то, что он убежал от всех.

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