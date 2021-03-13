Тихонов: правильно Большунов сделал, что убежал от всех

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о победе российского лыжника Александра Большунова в классическом масс-старте на 15 км на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Энгадине.
Тихонов: правильно Большунов сделал, что убежал от всех
  • © Simon HastegÃ…Rd / Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Саша — молодец. Видит, что есть запас сил, не стал никого ждать, тянуть до последнего километра, сам стал хорошо работать. Создал отрыв. Если бы он подустал, тогда шёл бы в толпе и разыграл победу уже на последнем километре. А если чувствуешь, что есть силы и в себе уверен, чего тянуть? Правильно Саша сделал, что убежал от всех», — цитирует Тихонова «Советский спорт».

Российский лыжник опередил своего ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо более чем на 18 секунд.

Ранее Большунов подтвердил, что не отзывал приглашение на свадьбу для Клебо.

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