Биатлонистка Кайшева: есть спортивный интерес выжать из себя максимум

Россиянка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Я разбиралась с собой. Промахи у меня габаритные, нужно чуть добавить концентрации и удержания. Я поработала над этим, сделала всё, но на каждом рубеже было по ошибке», — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».

Она отметила, что не понимает, почему её ход замедлился в сравнении со спринтерской гонкой.

«Но я старалась. Есть спортивный интерес выжать из себя максимум. Мы делаем всё для результата», — добавила Кайшева.

По итогам пасьюта Кайшева с четырьмя промахами заняла 43-е место, уступив победительнице 3 минуты 56,1 секунды.

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