Биатлонистка Кайшева: есть спортивный интерес выжать из себя максимум
- РИА Новости
«Я разбиралась с собой. Промахи у меня габаритные, нужно чуть добавить концентрации и удержания. Я поработала над этим, сделала всё, но на каждом рубеже было по ошибке», — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».
Она отметила, что не понимает, почему её ход замедлился в сравнении со спринтерской гонкой.
«Но я старалась. Есть спортивный интерес выжать из себя максимум. Мы делаем всё для результата», — добавила Кайшева.
По итогам пасьюта Кайшева с четырьмя промахами заняла 43-е место, уступив победительнице 3 минуты 56,1 секунды.
Ранее Куклина заявила, что не может опустить руки, пока сезон не закончился.