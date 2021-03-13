Биатлонистка Кайшева: есть спортивный интерес выжать из себя максимум

Короткая ссылка
Россиянка Ульяна Кайшева прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Биатлонистка Кайшева: есть спортивный интерес выжать из себя максимум
  • РИА Новости

«Я разбиралась с собой. Промахи у меня габаритные, нужно чуть добавить концентрации и удержания. Я поработала над этим, сделала всё, но на каждом рубеже было по ошибке», — приводит слова Кайшевой «Матч ТВ».

Она отметила, что не понимает, почему её ход замедлился в сравнении со спринтерской гонкой.

«Но я старалась. Есть спортивный интерес выжать из себя максимум. Мы делаем всё для результата», — добавила Кайшева.

По итогам пасьюта Кайшева с четырьмя промахами заняла 43-е место, уступив победительнице 3 минуты 56,1 секунды.

Ранее Куклина заявила, что не может опустить руки, пока сезон не закончился.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить