Рианчо назвал Головина хорошим выбором для «Севильи»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал интерес испанской «Севильи» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

«Я читал новости о Головине и его возможном прибытии в «Севилью». Но не знаю, насколько правдива эта новость. Думаю, что Головин, несмотря на травмы, добился больших успехов во Франции. Я не сомневаюсь, если Мончи положил глаз на Головина, значит, это очень хороший выбор для клуба. Самое главное, чтобы его не беспокоили травмы, чтобы он смог раскрыть весь свой большой потенциал в Европе», — приводит слова Рианчо Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел 12 матчей в чемпионате Франции, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин попал в сферу интересов одного из клубов топ-6 чемпионата Испании.