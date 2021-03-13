Рианчо назвал Головина хорошим выбором для «Севильи»

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал интерес испанской «Севильи» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.
Рианчо назвал Головина хорошим выбором для «Севильи»
  • Reuters

«Я читал новости о Головине и его возможном прибытии в «Севилью». Но не знаю, насколько правдива эта новость. Думаю, что Головин, несмотря на травмы, добился больших успехов во Франции. Я не сомневаюсь, если Мончи положил глаз на Головина, значит, это очень хороший выбор для клуба. Самое главное, чтобы его не беспокоили травмы, чтобы он смог раскрыть весь свой большой потенциал в Европе», — приводит слова Рианчо Metaratings.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел 12 матчей в чемпионате Франции, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Головин попал в сферу интересов одного из клубов топ-6 чемпионата Испании.

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