Панжинский считает, что победой на этапе КМ в Энгадине Ступак реабилитировалась за ЧМ

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский прокомментировал победу россиянки Юлии Ступак в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«К Юлии Ступак присматривались и тренеры, и соперницы. Она в этом сезоне одерживала победу на схожей дистанции на одном из этапов «Ту де Ски». Только тогда была гонка преследования 10 км классикой, но она выглядела, как масс-старт. Сегодня в отсутствие Терезы Йохауг и Фриды Карлссон, которые практически во всех дистанционных гонках на чемпионате мира занимали первое и второе места, у Юлии были реальные шансы на победу. Она продемонстрировала всё, что могла, лыжи работали замечательно. Она и сама была настроена. То, что мы ожидали на чемпионате мира, было сегодня. Юлия реабилитировалась за те неудачные гонки, которые были на чемпионате мира», — цитирует Панжинского Sport24.

Ранее призёр чемпионата мира, а ныне тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин объяснил, почему Ступак набрала форму лишь к последнему этапу КМ.