Биатлонист Логинов объяснил свои промахи в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место

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Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Биатлонист Логинов объяснил свои промахи в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место
  • РИА Новости

«Сейчас провёл гонку не идеально. Конечно, можно было стрелять лучше. Ветер серьёзно дул сильными порывами. Поэтому не подстроишься под поправки. На первой лёжке и на последней стойке у меня очень сильно вынесло выстрел на порыве. Благо потом справился. Но всё равно обидно за эти два штрафа. На стойке поторопился», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Он отметил, что старая травма всё ещё его беспокоит, но, несмотря на это, он готов помочь команде в предстоящих смешанных эстафетах.

«Тем более когда осталось не так много стартов. Естественно, надо дожимать максимум из себя», — добавил биатлонист.

По итогам гонки преследования Логинов, допустивший три промаха на четырёх огневых рубежах, занял 17-е место.

Ранее сообщалось, что Елисеев высказался о своём выступлении в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место.

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