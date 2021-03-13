Биатлонист Елисеев высказался о своём выступлении в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место

Короткая ссылка
Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Биатлонист Елисеев высказался о своём выступлении в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место
  • РИА Новости

«Первый круг я начал спокойно, почти всех пропустил, кто был рядом. А потом я держался комфортно с ними. Было тяжело, неидеально.  Думаю, база, которую мы делали летом, даёт о себе знать. Она не подошла идеально, но обычно к концу сезона я проигрывал всё сильнее и сильнее, а сейчас мы видим обратную картину. Это заставляет верить в программу. Ну и близость к дому придаёт сил», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Елисеев стал лучшим среди россиян по итогам пасьюта, заняв десятое место. Он допустил один промах на четырёх огневых рубежах и уступил победителю 1 минуту 19,3 секунды.

Ранее сообщалось, что Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования на этапе КМ в Нове-Место.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить