Биатлонист Елисеев высказался о своём выступлении в пасьюте на этапе КМ в Нове-Место

Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

«Первый круг я начал спокойно, почти всех пропустил, кто был рядом. А потом я держался комфортно с ними. Было тяжело, неидеально. Думаю, база, которую мы делали летом, даёт о себе знать. Она не подошла идеально, но обычно к концу сезона я проигрывал всё сильнее и сильнее, а сейчас мы видим обратную картину. Это заставляет верить в программу. Ну и близость к дому придаёт сил», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

Елисеев стал лучшим среди россиян по итогам пасьюта, заняв десятое место. Он допустил один промах на четырёх огневых рубежах и уступил победителю 1 минуту 19,3 секунды.

Ранее сообщалось, что Фийон-Майе одержал победу в гонке преследования на этапе КМ в Нове-Место.