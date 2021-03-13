Сотникова высказалась о возвращении Косторной к Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала о своём отношении к возвращению победительницы чемпионата Европы Алёны Косторной в группу своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

«Переход Косторной касается лично ученика и тренера. Мы знаем, что Алёна давно тренируется у Этери Георгиевны. Она её вырастила, дала шанс на выступления на международной арене. Но не всегда отношения между учеником и тренером складываются так близко, как хотелось бы. Фигурист начинает искать, где ему будет лучше, и пробует разные варианты. Переходит к другому тренеру, может быть, у него становится их несколько. Тому, что происходит сейчас, множество причин. Много пишут о здоровье Алёны. Надо поправить её здоровье, а затем начинать какую-то работу, чтобы подняться на ту ступеньку, где она была. Ей кажется, что там, где она была раньше, принимались лучшие решения. Может быть, ей просто хочется вернуться домой, в семью, в которой она была», — рассказала Сотникова «Спорт-Экспрессу».

Косторная перешла из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко летом 2020 года. В марте 2021 года фигуристка вернулась к своему прежнему тренеру.

Ранее Косторная сообщила, что выступит в ледовом шоу Тутберидзе.