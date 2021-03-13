Губерниев прокомментировал запрос Драчёва о проверке на допинг российского биатлона

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сделал запрос о проверке отечественного биатлона на применение допинга.

«По моей информации, там ничего нет. Если Драчёв хочет расследовать, то он имеет возможность это сделать. Мы живём в правовом государстве. Это его право, он депутат — может запросы подавать, без проблем. Там совершенно рабочая ситуация. На лыжной гонке в Красногорске тоже 30 человек снялось, чего там не расследуют? Это нормальная ситуация, когда люди приезжают, заявляются, чтобы им потом ехать вместе с командой, был отчёт по бухгалтерии и так далее. Это вещи, которые не имеют никакого отношения к допингу. Если бы там и было что-то нечисто, то мы бы уже об этом знали», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Драчёв заявил о необходимости навести порядок с допингом в России.