Драчёв — о проверке СБР: когда-то надо наводить порядок с допингом в России!

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчёв рассказал о результатах обращения в Генпрокуратуру с запросом о проведении комплексной антидопинговой проверки СБР и всего российского биатлона.

«На данный момент проходит проверка по всем лицам, которые были сняты. Все команды, все федерации, все регионы, которые участвовали в этом инциденте. Когда-то надо наводить порядок с допингом в России!» — приводит слова бывшего главы СБР «Спорт-Экспресс».

Также Драчёв уточнил сроки получения результатов проверки Генпрокуратуры.

«Надеюсь, в течение месяца будут результаты. Проверка уже идёт больше двух месяцев. Там будет всё — и причины, и команды, и кто и какими методами это делал», — добавил он.

Поводом для запроса Владимира Драчёва в Генпрокуратуру стал массовый отказ спортсменов выйти на старт всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» в декабре 2020 года. 48 спортсменов снялись с юниорских соревнований после приезда инспекторов допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В январе вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил провести тщательную проверку с участием Генпрокуратуры и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Ранее сообщалось, что Драчёв сделал запрос в Генпрокуратуру о проведении антидопинговой проверки российского биатлона.