Акинфеев вернулся в стартовый состав ЦСКА после болезни

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского ЦСКА на матч 22-го тура Российской премьер-лиги.

В стартовом составе «Арсенала» выйдут Егор Шамов, Гиа Григалава, Довбня, Николай Рассказов, Роберт Бауэр, Владислав Пантелеев, Александр Ломовицкий, Горан Чаушич, Даниил Хлусевич, Георги Костадинов и Евгений Луценко.

В составе ЦСКА — Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Бактиёр Зайнутдинов, Ильзат Ахметов, Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Никола Влашич, Чидера Эджуке и Саломон Рондон.

Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало игры — в 14:00.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправится с ЦСКА на матч с «Арсеналом».