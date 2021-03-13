Акимова — об итогах спринта на этапе КМ: у нас идёт борьба с белорусками
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«Погодные условия позволяли стрелять лёжа лучше. Я сама допустила там ошибку. Погода была для всех одинаковая. Думаю, что дальше будет лучше», — приводит слова биатлонистки «Матч ТВ».
Также Акимова высказалась о борьбе с белорусскими биатлонистками.
«Знаю, что у нас идёт борьба с белорусками. Полная квота? Думаю, что это очень важный момент, самая главная задача», — добавила она.
Татьяна Акимова показала лучший результат среди российских биатлонисток, финишировав на 15-м месте.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты финишировали вне топ-15 в спринте на этапе КМ в Нове-Место.