Акимова — об итогах спринта на этапе КМ: у нас идёт борьба с белорусками

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Российская биатлонистка Татьяна Акимова подвела итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Акимова — об итогах спринта на этапе КМ: у нас идёт борьба с белорусками
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Погодные условия позволяли стрелять лёжа лучше. Я сама допустила там ошибку. Погода была для всех одинаковая. Думаю, что дальше будет лучше», — приводит слова биатлонистки «Матч ТВ».

Также Акимова высказалась о борьбе с белорусскими биатлонистками.

«Знаю, что у нас идёт борьба с белорусками. Полная квота? Думаю, что это очень важный момент, самая главная задача», — добавила она.

Татьяна Акимова показала лучший результат среди российских биатлонисток, финишировав на 15-м месте.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты финишировали вне топ-15 в спринте на этапе КМ в Нове-Место.

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