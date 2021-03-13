В «Вашингтоне» рассказали о возможном продлении контракта с Овечкиным

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос о возможном продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным.

«Новой информации у меня нет. Всё так же, как было на протяжении всего года. Мы хотим, чтобы Александр Овечкин завершил карьеру тут, и мне кажется, что он тоже этого хочет», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

По мнению генменеджера «Вашингтон Кэпиталз», в какой-то момент клуб договорится с российским нападающим.

«Нам просто нужно найти золотую середину», — добавил он.

Александр Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном «Вашингтона». В 2018 году Овечкин привёл «Кэпиталз» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым россиянином, завоевавшим трофей в качестве капитана команды НХЛ.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию».

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