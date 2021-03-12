Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию»
Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:3.
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин, Конор Шири, Джон Карлсон и Ник Дауд (2).
В составе «Филадельфии» — российский защитник Иван Проворов, Трэвис Конечны и Скотт Лотон.
Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Вегас» в матче НХЛ.