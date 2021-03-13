Кобелев — о будущем Мусаева в «Краснодаре»: Галицкий волен делать, что хочет

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о будущем Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«Этот вопрос следует задать Сергею Галицкому. Тренер наверняка общается с руководством. Очень хорошо, что оно даёт молодому специалисту такой шанс. Но нужно быть владельцем «Краснодара», чтобы судить... Когда человек содержит клуб из собственного кармана, он волен делать всё что хочет. Мусаеву в этом плане повезло. И я не считаю оставшуюся часть сезона потерянной для южан. Впереди достаточно матчей, чтобы вернуться в зону еврокубков», — заявил Кобелев в интервью RT.

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