Бывший главный тренер «Динамо» назвал причины взлёта «Сочи»

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал причины взлёта «Сочи» в текущем сезоне.
Бывший главный тренер «Динамо» назвал причины взлёта «Сочи»
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«Во-первых, «Сочи» — сбалансированная команда. В стан коллектива перебралось немало футболистов «Зенита», в том числе поигравших. Например, Нобоа, который сейчас является лидером южан. Эквадорец хорошо зарекомендовал себя как в «Рубине», так и в Санкт-Петербурге, он обладает колоссальным опытом. Во-вторых, «Сочи» можно назвать крепким коллективом, который имеет массу возможностей. Наконец, в начале сезона никто не воспринимал подопечных Владимира Федотова всерьёз», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кобелев предположил, что в «Зените» нет глобальных проблем.

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