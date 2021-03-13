Кобелев: в «Зените» нет глобальных проблем

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев объяснил причину спадов результатов действующего чемпиона России «Зенита».
Кобелев: в «Зените» нет глобальных проблем
  • globallookpress.com

«Мне кажется, в «Зените» нет глобальных проблем. Просто подопечные Сергея Семака находятся в разном физическом и психологическом состоянии. Команда немного разбалансирована. Плюс, сказываются травмы. Да и с какой стати петербуржцы должны угодить в кризис? Состав команды не изменился, ребята давно вместе играют и притёрлись друг к другу», — заявил Кобелев в интервью RT.

Ранее бывший тренер «Динамо» оценил шансы ЦСКА на завоевание чемпионства.

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