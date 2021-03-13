Гендиректор «Сочи» — о падении России в таблице коэффициентов УЕФА: называть это дном — непрофессионально

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Да, мы выиграли одну игру из 26 в Европе, но футбол — это спорт, где есть проигравшие и победитель. У каждого спортсмена и клуба стоит задача улучшить результат. А называть это дном — непрофессионально. У нас много молодых и перспективных игроков, нет, мы не на дне, наши молодые игроки докажут ещё многое», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

После победы амстердамского «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов по сумме пяти последних сезонов увеличился до 38,400 балла. Россия имеет в своём активе 38,382 балла. Таким образом, Нидерланды обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее сообщалось, что Сайманов высказался о падении России в рейтинге УЕФА.