Тренер «Рейнджерс» высказался о шансах Панарина сыграть в матче НХЛ с «Бостоном»

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн высказал мнение о возможности участия российского нападающего Артемия Панарина в предстоящем матче с «Бостон Брюинз».

«У него всё хорошо. Он находится в команде пару дней и пребывает в отличном расположении духа. Ему не терпится снова сыграть. Но мы хотим точно знать, что он будет находиться в ситуации, когда сможет добиваться наибольшего успеха. Он сегодня тренировался, так что у него однозначно есть шанс сыграть завтра. Точно мы будем знать позднее», — приводит слова Куинна пресс-служба НХЛ.

29-летний форвард пропустил восемь матчей из-за ситуации с публикацией в СМИ информации об инциденте 2011 года — Панарин был обвинён в избиении 18-летней девушки в Риге.

Матч «Бостон» — «Рейнджерс» состоится 13 марта. Начало — в 21:00 мск.

Ранее стало известно, что Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс» после скандала из-за слов Назарова.