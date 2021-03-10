Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс» после скандала из-за слов Назарова

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся к тренировкам с командой после скандала из-за слов тренера Андрея Назарова.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бывший тренер подольского «Витязя» Андрей Назаров рассказал, как Панарин во время выступления за клуб в 2011 году избил 18-летнюю девушку в одном из отелей после матча в Риге. После этого в «Рейнджерс» заявили, что игрок опровергает обвинения специалиста, но при этом Панарин временно прервал выступления за команду.

В нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин провёл 14 матчей и набрал 18 очков (пять шайб и 13 результативных передач).

Ранее тренер «Рейнджерс» высказался об отсутствии Панарина в составе команды.