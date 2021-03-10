Тренер «Рейнджерс» высказался об отсутствии Панарина в составе команды

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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал скандал вокруг российского нападающего Артемия Панарина.
Тренер «Рейнджерс» высказался об отсутствии Панарина в составе команды
  • Reuters

«У меня нет информации о том, когда Артемий Панарин вернётся в состав. Мы постоянно с ним разговариваем. В настоящий момент Артемий вне состава, но, возможно, завтра всё изменится. Завтра мы будем знать больше», — приводит слова Куинна Newsday.

СМИ сообщали о том, что «Рейнджерс» вывел Панарина из состава команды. Также отмечалось отсутствие нападающего в платёжной ведомости клуба на сайте CapFriendly.com.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ российский нападающий провёл 14 матчей и набрал 18 очков.

Ранее хоккейный тренер Андрей Назаров рассказал, как Артемий Панарин избил 18-летнюю девушку в 2011 году.

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