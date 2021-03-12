В УЕФА ответили о проведении матча между сборными Мальты и России

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили на вопрос о проведении матча сборных Мальты и России в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

«Мы взаимодействуем с Российским футбольным союзом и футбольной ассоциацией Мальты, а также с ФИФА по поводу упомянутой игры. Однако в данный момент у нас нет для вас никакой дополнительной информации. Мы можем только предложить обратиться к регламенту ФИФА, так как отборочные матчи в Европе проходят под эгидой ФИФА», — приводит слова представителя УЕФА «Спорт-Экспресс».

Матч между Мальтой и Россией запланирован на 24 марта. В прессе появилась информация, что игра может быть отменена из-за коронавирусных ограничений на острове.

Ранее в Минздраве Мальты рассказали о возможном проведении матча со сборной России.