В Минздраве Мальты рассказали о возможном проведении матча со сборной России
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«Матч сборных можно считать исключительным случаем. Но он должен проходить в полном соответствии с жёстким медицинским протоколом», — цитирует Гаучи «Спорт-Экспресс».
Матч между Мальтой и Россией запланирован на 24 марта. В прессе появилась информация, что игра может быть отменена из-за коронавирусных ограничений на острове.
Ранее сообщалось, что УЕФА отказал РФС в переносе матча со сборной Мальты.