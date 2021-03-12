В Минздраве Мальты рассказали о возможном проведении матча со сборной России

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Национальный инспектор Мальты по здравоохранению Шармен Гаучи сообщила, что Министерство здравоохранения ведёт переговоры с футбольной ассоциацией по поводу проведения на острове матча со сборной России по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
В Минздраве Мальты рассказали о возможном проведении матча со сборной России
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Матч сборных можно считать исключительным случаем. Но он должен проходить в полном соответствии с жёстким медицинским протоколом», — цитирует Гаучи «Спорт-Экспресс».

Матч между Мальтой и Россией запланирован на 24 марта. В прессе появилась информация, что игра может быть отменена из-за коронавирусных ограничений на острове.

Ранее сообщалось, что УЕФА отказал РФС в переносе матча со сборной Мальты.

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