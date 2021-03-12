Овчинников о стычке с фанатом ЦСКА в аэропорту: спасибо, что меня вовремя остановили

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников вспомнил о стычке с болельщиком команды в аэропорту Волгограда.

«Не уверен, что это был болельщик, а не просто пьяный человек. Кричать с расстояния в 30 метров — не по-мужски. Я вспылил, потому что человек перешёл черту. Я никогда не обижался на скандирования. Для меня это некая игра, для них, наверное, тоже. Но иногда люди переходят все границы. Мне не нужно было так реагировать. Спасибо, что меня вовремя остановили», — цитирует Овчинникова Sport24.

Овчинников работал в ЦСКА с 2014 по 2020 год.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее Овчинников высказался о скандальной пресс-конференции после матча ЦСКА — «Химки».