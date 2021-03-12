Овчинников высказался о скандальной пресс-конференции после матча ЦСКА — «Химки»

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил свои слова на пресс-конференции после матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«Я был против замен и сказал об этом в перерыве Виктору Михайловичу. Попытался аргументированно объяснить, почему не надо менять этих футболистов. Но замены произошли. Что я должен был ответить? Не я же принимал решение. Я не дал оценку этим действиям, а просто констатировал факт в ответ на заданный вопрос», — цитирует Овчинникова Sport24.

По его мнению, он тогда сказал обычные вещи, но сразу подумал, что кто-то начнёт раздувать историю про его конфликт с Гончаренко.

«Но лампочка, прежде чем лопнуть, накаляется. Видимо, был нужен какой-то такой момент, чтобы она взорвалась», — добавил Овчинников.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее экс-тренер ЦСКА заявил, что у него с Виктором Гончаренко разное понимание футбола.