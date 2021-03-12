Экс-тренер ЦСКА заявил, что у него с Гончаренко разное понимание футбола

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, почему у него не сложились отношения с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.

«Рано или поздно наши пути с Гончаренко всё равно бы разошлись. У нас разное понимание футбола в целом и человеческих отношений. Считаю, к футболистам надо относиться уважительно. Их надо ценить и развивать, наступая себе на горло. Сейчас в футболе методы диктатуры не работают. Когда я был игроком, мне не нравилось, когда меня не уважали», — цитирует Овчинникова Sport24.

По его мнению, человеческие отношения должны быть превыше всего, несмотря на форму игрока. Специалист считает, что футболистов нужно поддерживать и доверять им, чтобы формировать психологию победителя. Кроме того, он выразил мнение, что необходимо менять тренировочный процесс, так как российские команды всегда действуют вторым номером.

«Надо не только говорить умные вещи, но и пытаться воплотить их в жизнь. Или становиться аналитиком, который может делать какие-то выводы и предлагать идеи, реализация которых зависит от других», — добавил Овчинников.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Овчинников заявил, что увольнение из ЦСКА было хорошим «подарком» на Новый год.