Овчинников — об уходе из ЦСКА: это был хороший «подарок» на Новый Год

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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал подробности своего ухода из московского клуба.
Овчинников — об уходе из ЦСКА: это был хороший «подарок» на Новый Год
  • © Официальный твиттер ПФК ЦСКА

«Мне позвонили и вызвали в клуб. Роман Бабаев сообщил новости, я ответил: «Хорошо. Работаем, Роман Юрьевич». И ушёл домой. Про причины не спрашивал», — приводит слова Овчинникова Sport24.

По мнению тренера, Бабаев просто озвучил решение руководства ЦСКА.

«Это был хороший «подарок» на Новый год. Не знал, что контракт истекает в декабре», — добавил он.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом».

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