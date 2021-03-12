Овчинников — об уходе из ЦСКА: это был хороший «подарок» на Новый Год

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал подробности своего ухода из московского клуба.

«Мне позвонили и вызвали в клуб. Роман Бабаев сообщил новости, я ответил: «Хорошо. Работаем, Роман Юрьевич». И ушёл домой. Про причины не спрашивал», — приводит слова Овчинникова Sport24.

По мнению тренера, Бабаев просто озвучил решение руководства ЦСКА.

«Это был хороший «подарок» на Новый год. Не знал, что контракт истекает в декабре», — добавил он.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками. На втором месте идёт ЦСКА с 40 очками. На третьем — «Спартак» с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом».