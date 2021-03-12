Воспитанник «Зенита» рассказал, как начал работать таксистом

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Воспитанник петербургского «Зенита» голкипер Максим Криушев рассказал, почему рано завершил футбольную карьеру и стал работать таксистом.
Воспитанник «Зенита» рассказал, как начал работать таксистом
  • © fc-zenit.ru

«В аренде я сломал руку, меня отправили домой. После этого немного подзабросил себя, перестал тренироваться и ленился. Разочаровался в футболе и примерно год ничего не делал. Постепенно начал восстанавливаться, ходить в зал, играл за любительские команды в матчах восемь на восемь», — цитирует Криушева «Чемпионат».

По его словам, затем его пригласил на сборы тренер из Узбекистана, а он сам попросился позаниматься в академии «Зенита» с игроками намного старше себя. Он признался, что ему это не помогло, так как на сборах в Узбекистане осознал, что потерял свои сильные качества.

«Провёл две неплохие игры, но мне позвонил тренер вратарей и сказал, что я уже не на уровне. Попросил дать мне ещё немного на восстановление, но он сказал, что у них нет на это времени. И я закончил с футболом», — сказал игрок.

Он также рассказал, что родители приобрели ему квартиру в Санкт-Петербурге, когда он ещё являлся футболистом академии, а после окончания карьеры он ходил по разным компаниям и пытался найти работу.

«Если бы не жена и ребёнок, пошёл бы в армию. А без военного билета было трудно куда-то устроиться, поэтому работал в такси на своей машине, у меня тогда был Volkswagen Polo. Если не особенно стараться и работать по десять часов в день, можно получать около 30 тыс. в месяц. Если ездить активно — около 60 тыс.», — добавил Криушев.

Ранее он рассказал, как тренер Дмитрий Черышев предлагал футболистам решать конфликты дракой.

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